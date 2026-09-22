Hallaron en San Pedro el colmillo de mastodonte más largo de Sudamérica: “Es una de las piezas más extraordinarias del patrimonio paleontológico de la región”

San Pedro es una localidad bonaerense a casi 300 kilómetros de Buenos Aires que es famosa a nivel internacional por los hallazgos paleontológicos que allí se dieron, en su mayoría todos provenientes del Pleistoceno (hace entre 2.588.000 y 11.700 años). En aquella tierra rica en restos óseos y fósiles, integrantes del Museo Paleontológico local desenterraron una defensa o colmillo que perteneció a un mastodonte de la especie Notiomastodon platensis. Según indicaron, es el más largo de Sudamérica encontrado hasta el momento.

En diálogo con LA NACION, el director del museo, José Luis Aguilar, dio detalles de este trabajo que tuvo lugar en la estancia El Silencio, en la zona del Bajo Tala. El establecimiento se caracteriza por tener un sector de barrancas formadas por la acumulación de sedimentos durante el Pleistoceno medio a superior. Y fue en una capa de unos 500.000 años de antigüedad donde se observó la defensa de mastodonte.

El colmillo se halló en un barranco con sedimentos de hace 500.000 años (Fuente: Gentileza)

El equipo a cargo del hallazgo y la recuperación del colmillo estuvo compuesto por Aguilar, Walter Parra, Alexis Celié, Luis Dzickiewicz, Bruno Rolfo, Jorge Martínez, Augusto Moleón, Julio Simonini y Tomás Bronce, acompañados por el doctor Luciano Brambilla y el licenciado Damián Ibarra, ambos de la Universidad Nacional de Rosario.

El colmillo más largo de Sudamérica

La defensa del mastodonte mide 2,34 metros de largo, más extensa que la desenterrada por Florentino Ameghino, de 2,05 metros, en 1876. Las autoridades del museo indicaron que “es una de las piezas más extraordinarias del patrimonio paleontológico de la región y un ejemplar excepcional dentro del registro sudamericano publicado de los proboscídeos”.

Así recuperaron el colmillo del mastodonte en San Pedro

El museo paleontológico ya tenía un colmillo que se rescató en 2006 y de un largo de 2,26 metros, pero el que se encontró recientemente “rompió el récord”. “En ninguno de los países sudamericanos donde está documentado Notiomastodon platensis, incluyendo sus diferentes nombres históricos, existe una defensa documentada de estas características. Solo en Colombia (en Agualinda, Norte de Santander) existe mención de una defensa de 1,86 metros de largo; una medida todavía muy inferior a la hallada en San Pedro. La enormidad de esta pieza y la que le sigue en tamaño, que también descansa en el Museo Paleontológico de San Pedro, modifican el rango conocido para las defensas desarrolladas por el género Notiomastodon, en Sudamérica”, explicó José Luis Aguilar.

Los paleontólogos removieron el colmillo de 2,34 metros de largo y lo transportaron al museo de Paleontología de San Pedro (Fuente: Gentileza)

El colmillo se presentó en una conferencia de prensa en San Pedro una vez que fue retirado completamente del terreno y transportado hacia las instalaciones del museo. Ahora pertenece al inventario de la entidad y cualquiera que la visite podrá contemplarla.