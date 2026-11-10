La NASA abre un concurso de US$1 millón para diseñar una base lunar: quiénes pueden participar y hasta cuándo hay tiempo

La NASA anunció un concurso con un fondo de US$1 millón para recibir propuestas destinadas a una futura base cerca del polo sur de la Luna. La convocatoria forma parte de la iniciativa “Edad de Oro de la Ciencia”, e invita a equipos de estudiantes de escuelas secundarias y universidades estadounidenses a presentar diseños para la Base Lunar.

El proyecto apunta a que los postulantes respondan cómo obtener energía, cuidar a los astronautas y desplazarse sobre la superficie lunar, como los principales desafíos del concurso.

Los estudiantes podrán crear maneras de desplazarse en la base lunar

Quiénes pueden participar del concurso de la NASA y hasta cuándo

La convocatoria, presentada el domingo en un encuentro en el Centro Espacial Kennedy, está dirigida a equipos vinculados con instituciones educativas de los Estados Unidos. Abarca estudiantes de secundaria y de formación posterior a la secundaria, que deberán inscribirse mediante la plataforma NASA STEM Gateway hasta el 25 de enero de 2027.

“Buscamos estudiantes preparados para pensar de manera creativa, trabajar en equipo y asumir problemas reales relacionados con el futuro de la NASA en la Luna”, afirmó Jared Isaacman, administrador de la agencia, en el comunicado de presentación.

El certamen propone seis áreas de trabajo:

Generación y almacenamiento de energía

Construcción de hábitats

Sistemas de soporte vital

Movilidad sobre la superficie

Redes de comunicación y seguridad de los astronautas.

Cabe aclarar que cada equipo debe elegir una categoría para desarrollar su propuesta ante la agencia internacional.

Como las reglas plantean condiciones que diferencian a la Luna de la Tierra, las soluciones deben contemplar el vacío, la radiación, el polvo abrasivo, la baja gravedad y cambios extremos de temperatura. También deben considerar limitaciones de energía, masa y volumen durante el transporte, además de la necesidad de funcionar con escasa intervención de la tripulación.

Cómo se organizan los equipos

Según las bases, cada grupo estará integrado por entre dos y cinco estudiantes y contará con un adulto responsable que actuará como referente. Hay dos divisiones, una para secundaria y otra para estudios posteriores, con requisitos específicos de edad y de inscripción. Las organizaciones a las que se vinculen los equipos deben estar radicadas en Estados Unidos y cumplir las condiciones del concurso.

Los participantes prepararán propuestas conceptuales y presentaciones para explicar sus decisiones. La NASA indicó que el desafío busca acercar a los estudiantes a tareas propias de la industria espacial y que no se exige experiencia previa especializada en ingeniería para desarrollar habilidades vinculadas con el sector.

Carlos García-Galán, responsable del programa Moon Base, destacó el aporte que espera de los participantes: “Los estudiantes traen exactamente las ideas audaces que buscamos”. La NASA presenta la iniciativa como parte de su plan para establecer una presencia sostenida en la Luna y preparar futuras exploraciones más lejanas.

El concurso de la NASA incluye soluciones innovadoras para la Base Lunar

Las claves del concurso de la NASA

¿Qué anunció la NASA? Un concurso estudiantil con un fondo de US$1 millón para proponer soluciones para una futura base lunar.

Un concurso estudiantil con un fondo de US$1 millón para proponer soluciones para una futura base lunar. ¿Quiénes pueden participar? Equipos de estudiantes vinculados con organizaciones elegibles de Estados Unidos, según los requisitos de cada división.

Equipos de estudiantes vinculados con organizaciones elegibles de Estados Unidos, según los requisitos de cada división. ¿Qué problemas abordarán? Energía, construcción, soporte vital, movilidad, comunicaciones y seguridad de astronautas en la Luna.

Energía, construcción, soporte vital, movilidad, comunicaciones y seguridad de astronautas en la Luna. ¿Hasta cuándo hay tiempo? La inscripción en NASA STEM Gateway está abierta hasta el 25 de enero de 2027, según la agencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.