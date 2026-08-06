Las “cascadas de sangre” de la Antártida descienden de antiguas criaturas marinas, según un estudio

Las “Cataratas de Sangre”, que caen en cascada desde el glaciar Taylor hasta el lago Bonney en la Antártida, han fascinado durante mucho tiempo a los investigadores debido a su apariencia similar a la sangre.

Un nuevo estudio ha revelado un nuevo secreto relacionado con el fenómeno: el lugar alberga descendientes de antiguas criaturas marinas.

Cataratas de Sangre: este fenómeno desconcertó a los científicos por años Twitter

En un artículo publicado en la revista Nature Geoscience, los 11 investigadores de universidades de Estados Unidos y Suecia describieron el lugar como “un singular refugio marino en el desierto polar”.

Según los científicos, la salmuera rica en hierro que emerge de debajo del hielo alberga una comunidad única de microorganismos marinos que han permanecido atrapados bajo el glaciar durante cientos de miles de años.

El misterio resuelto de las cataratas de sangre en la Antártida

Entre ellos se encuentran diatomeas marinas, haptófitas, dinoflagelados y ciliados: organismos diminutos que normalmente habitan el océano. El estudio también reveló que muchos de estos microorganismos permanecen biológicamente activos a pesar de sobrevivir en uno de los entornos más hostiles de la Tierra.

La evidencia genética ha demostrado que los microorganismos realizan la fotosíntesis, reparan las células dañadas y activan sistemas de respuesta al estrés para hacer frente al frío intenso y la alta salinidad que se dan bajo el hielo. Algunas especies pueden sobrevivir entrando en estados de latencia, esperando a que las condiciones vuelvan a ser favorables.

Cataratas de Sangre, un fenómeno que sigue sorprendiendo al mundo Twitter

Se trata de descendientes de antiguas comunidades marinas que quedaron aisladas cuando el glaciar avanzó y separó el agua de mar atrapada del océano. Este descubrimiento proporciona la evidencia biológica más sólida hasta la fecha de que esta misteriosa agua provenía originalmente del mar, antes de quedar sellada bajo el hielo en avance.

“Estos hallazgos indican que el sistema subglacial alimentado por salmuera en el borde del glaciar Taylor conserva huellas biológicas de origen marino mucho después de su separación física del océano”, afirmaron los autores del estudio.

¿Qué son las Cascadas de Sangre ?

Las Cataratas de Sangre deben su aterrador color al agua salada rica en hierro, que se oxida al contacto con el aire, creando la característica mancha rojo sangre en el glaciar. Los científicos sospechan desde hace tiempo que la salmuera era originalmente agua de mar que inundó el valle de Taylor durante un período más cálido, antes de que el nivel del mar descendiera y el glaciar avanzara sobre la zona.

La explicación científica detrás de las cataratas de Sangre Twitter

Hasta ahora, sin embargo, existían pocas pruebas biológicas de que el agua atrapada fuera, de hecho, de origen marino.

Los investigadores analizaron 167 muestras de agua, sedimentos, hielo y aire recolectadas en los Valles Secos de McMurdo y áreas adyacentes de la Antártida. Mediante la secuenciación de ADN, identificaron miles de microorganismos diferentes que viven en las Cataratas de Sangre y sus alrededores.

El equipo descubrió que el hielo rojo, el lodo y los sedimentos donde emerge la cascada estaban repletos de especies que normalmente se encuentran en ambientes marinos, no en tierra ni en agua dulce. En total, el 9,34 % de los microorganismos de las “Cascadas de Sangre” se compartían con muestras oceánicas cercanas, en comparación con solo el 1,15 % en otras ubicaciones de los Valles Secos Antárticos.

Los investigadores afirman que esta marcada huella marina sería difícil de explicar únicamente mediante el transporte de microbios desde la costa hacia el interior del continente por la acción del viento.

Los investigadores afirman que estos ecosistemas ocultos podrían revelar cómo la vida sobrevive a cambios climáticos drásticos a lo largo de cientos de miles de años.

Estos hallazgos también podrían ayudar a los científicos a reconstruir la historia antigua de la Antártida, revelando cuándo el agua de mar quedó atrapada bajo la capa de hielo en expansión.

¿Se permiten las visitas?

Es posible visitar las Cascadas de Sangre, pero es poco frecuente. El acceso a los Valles Secos está estrictamente regulado y suele realizarse en helicóptero desde bases antárticas, principalmente en misiones de investigación.

Las expediciones civiles especializadas pueden ofrecer sobrevuelos o aproximaciones dirigidas, pero estas son costosas y logísticamente complejas.