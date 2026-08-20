Luna de sangre en Argentina: desde dónde se verá el fenómeno que teñirá todo de rojo

Agosto de 2026 se despide con uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes. Después del eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto, la Luna volverá a convertirse en protagonista con un eclipse lunar parcial que podrá observarse desde la Argentina.

El fenómeno comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y continuará durante la madrugada del viernes 28. Será visible desde amplias regiones de América, además de sectores de Europa y África. Durante su momento de mayor intensidad, alrededor del 93% del diámetro de la Luna quedará dentro de la umbra, la región más oscura de la sombra que proyecta la Tierra. Esto hará que buena parte del satélite se oscurezca y pueda adquirir tonalidades rojizas y cobrizas.

A diferencia de un eclipse solar, el fenómeno podrá contemplarse directamente y sin anteojos especiales, siempre que las condiciones meteorológicas permitan observar el cielo.

La luna de sangre podrá verse desde gran cantidad de lugares de América Latina (Foto: Pexels)

¿Dónde se verá el eclipse lunar del 28 de agosto en Argentina?

La Argentina se encuentra dentro de la región de visibilidad del eclipse. La NASA señala que el evento podrá observarse desde gran parte de América del Norte y América del Sur, por lo que el territorio argentino tendrá una ubicación favorable para seguirlo.

A diferencia de los eclipses solares, para los que es necesario encontrarse dentro de una franja geográfica determinada para observar la totalidad, un eclipse lunar puede contemplarse desde prácticamente toda la mitad del planeta en la que la Luna se encuentra sobre el horizonte.

Por este motivo, este evento podrá seguirse desde distintas provincias argentinas. No será necesario viajar hasta un punto específico del país para verlo. La principal condición será que el cielo permanezca despejado o con poca nubosidad. La contaminación lumínica tampoco impide observar un eclipse lunar a simple vista, aunque alejarse de las luces urbanas puede mejorar considerablemente la experiencia.

¿Qué es la Luna de sangre y cómo se forma?

¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar en Argentina?

Según los cálculos publicados por la NASA, el eclipse comenzará globalmente a las 01.24 UTC del 28 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre. Llevado al horario de Argentina, el cronograma general queda de la siguiente manera:

22.24 del jueves 27: comienza el eclipse penumbral.

comienza el eclipse penumbral. 23.34: comienza el eclipse parcial y la sombra terrestre empieza a avanzar claramente sobre la Luna.

comienza el eclipse parcial y la sombra terrestre empieza a avanzar claramente sobre la Luna. 01.13 del viernes 28: se produce el punto máximo.

se produce el punto máximo. 02.52: termina la fase parcial.

termina la fase parcial. 04.02: finaliza completamente el eclipse.

La etapa más atractiva comenzará a partir de las 23.34, cuando el satélite ingrese en la umbra terrestre. El máximo se producirá alrededor de la 1.13 de la madrugada, cuando la sombra alcance su mayor extensión sobre la superficie lunar. En total, la fase parcial tendrá una duración aproximada de tres horas y 18 minutos.

¿Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse?

Aunque popularmente este tipo de fenómenos suele recibir el nombre de “Luna de sangre”, el evento del 27 y 28 de agosto técnicamente será un eclipse parcial y no total. El característico color aparece por la manera en la que la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar hasta la superficie de la Luna.

Durante un eclipse, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Sin embargo, una parte de la luz solar consigue atravesar la atmósfera de nuestro planeta. Las longitudes de onda más cortas, como los tonos azules y violetas, se dispersan con mayor facilidad. En cambio, los tonos rojos y anaranjados consiguen atravesar mejor la atmósfera y alcanzar la Luna, provocando su característica apariencia cobriza.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA