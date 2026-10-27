Telescopio Hubble: la NASA fotografió dos galaxias a 4500 y 8000 millones de años luz para preparar al observatorio Roman

El telescopio espacial Hubble, que orbita la Tierra, fotografió una alineación de galaxias que funciona como una lente cósmica y permite estudiar materia oscura. La imagen difundida por la NASA muestra una galaxia elíptica ubicada a unos 4500 millones de años luz y otra situada a unos 8000 millones.

Los astrónomos utilizarán las imágenes para analizar las distorsiones gravitacionales

Según se informó, el equipo de la misión Hubble, coordinado desde el Centro Goddard en Greenbelt, Maryland, Estados Unidos, utiliza observaciones como esta para preparar el análisis del telescopio Nancy Grace Roman.

Qué muestra la nueva imagen del telescopio Hubble

La NASA publicó la observación el 22 de octubre. En el centro del campo aparece una gran galaxia espiral barrada. En una esquina se observa lo que se denomina científicamente como galaxia elíptica rojiza de primer plano curva, que amplifica la luz de otra galaxia azul mucho más lejana. El efecto produce dos arcos que son imágenes distorsionadas del mismo objeto de fondo. El fenómeno se conoce como lente gravitacional.

Este efecto ocurre “cuando la masa de un objeto situado delante de otro deforma el espacio y desvía la luz que llega desde atrás. La alineación debe ser muy precisa. En este caso, la galaxia de fondo aparece como un arco grande y como una imagen más pequeña e invertida al otro lado de la galaxia elíptica. La distancia convierte a la imagen en una superposición de épocas”, indica el sitio oficial de la agencia internacional.

La luz de la galaxia del primer plano comenzó su viaje hacia la Tierra cuando el sistema solar todavía se estaba formando, según la explicación de la NASA. La luz del objeto de fondo recorrió casi el doble de distancia antes de ser desviada y magnificada.

Las dos imágenes que captó la NASA

Cómo las lentes gravitacionales revelan materia oscura

Cuanto mayor es la masa del objeto de primer plano, más intensa puede ser la distorsión. Los astrónomos compararon la forma observada con la que tendría la galaxia sin el efecto y calculan cuánta masa produjo la curvatura. La materia visible no alcanza para explicar toda la deformación, por lo que el análisis permite estimar la presencia de materia oscura.

La imagen contiene además una galaxia espiral barrada de un tamaño comparable al de la Vía Láctea y una espiral más pequeña que podría ser su satélite.

Las claves del hallazgo espacial de la NASA

¿Qué fotografió el telescopio Hubble? Hubble fotografió una lente gravitacional formada por una galaxia a 4500 millones de años luz que amplifica otra situada a 8000 millones.

¿Dónde trabaja el equipo que difundió la imagen de Hubble? El equipo de la misión Hubble está coordinado desde el Centro Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, Estados Unidos.

¿Cuándo publicó la NASA la observación de Hubble? La NASA publicó la imagen y su explicación el 22 de octubre de 2026.

¿Para qué servirá la imagen de Hubble en la misión Roman? La imagen ayudará a entrenar modelos que analizarán lentes gravitacionales y materia oscura en los campos amplios observados por Roman.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.