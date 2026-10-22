Una cueva estuvo sellada durante 16.800 años y conserva una vivienda de la Edad de Piedra con más de 4600 objetos

Un derrumbe selló una de las entradas de la cueva de La Garma, en Cantabria, y dejó una escena doméstica casi congelada en el tiempo. En la galería inferior, arqueólogos documentaron un espacio habitado hace unos 16.800 años y miles de objetos que permanecieron en el lugar donde fueron abandonados.

¿Cómo era la vivienda de la Edad de Piedra?

El área principal tiene forma aproximadamente oval y ocupa unos cinco metros cuadrados. Bloques naturales y formaciones de la cueva delimitaban el espacio. Los investigadores creen que pudo haber contado con una estructura de palos y pieles que organizaba o protegía la zona de descanso y trabajo.

En el interior apareció un hogar, junto con herramientas de piedra, asta y hueso. También se recuperaron puntas de proyectil, agujas, adornos y una pieza interpretada como antecedente de un arpón. La distribución permite reconstruir acciones cotidianas y no solo enumerar objetos aislados.

El inventario citado por IFLScience alcanza 4.614 elementos. Esa cifra incluye distintas clases de restos y materiales. La preservación en posición original es excepcional porque en muchos yacimientos los sedimentos, animales o visitas posteriores desplazan las piezas y mezclan ocupaciones.

El yacimiento de La Garma conserva herramientas, adornos y restos de actividades cotidianas que quedaron protegidos durante milenios (Foto: Universidad de Cantabria)

Entre los hallazgos se destaca un hueso decorado con imágenes de un uro y un rostro humano. Los investigadores lo consideran singular por la combinación de motivos. El uro era un bovino salvaje de gran tamaño que formaba parte del paisaje y del universo simbólico de las comunidades paleolíticas.

Los objetos ornamentales y grabados muestran que el lugar no era únicamente un refugio funcional. La producción de imágenes, la selección de materias primas y el trabajo preciso de hueso y asta expresan conocimientos técnicos y prácticas simbólicas complejas.

La concentración de actividades en un espacio pequeño ofrece pistas sobre cómo se organizaba el grupo. El fuego proporcionaba calor y luz, permitía cocinar y servía como centro de tareas. Alrededor se preparaban instrumentos, se procesaban alimentos y se reparaban objetos.

Pinturas rupestres en el yacimiento de La Garma (Foto: Universidad de Cantabria)

¿Por qué La Garma es un sitio excepcional?

El complejo de La Garma fue descubierto en 1995 y contiene varios niveles y galerías con ocupaciones de distintas épocas. La afirmación de que la cueva permaneció bloqueada durante 16.800 años se refiere a la galería y al contexto sellado de la vivienda, no a que todo el sistema subterráneo quedara sin presencia humana posterior.

El cierre accidental actuó como una cápsula arqueológica. Al impedir el acceso habitual, preservó pisos, huellas y asociaciones entre materiales. Para la investigación, esas relaciones espaciales son tan importantes como cada pieza, porque permiten formular hipótesis sobre movimientos y actividades.

La documentación exige trabajo lento. Antes de retirar un objeto, se registra su posición, orientación y relación con el entorno. La tecnología digital permite construir modelos tridimensionales y estudiar el conjunto sin alterar de manera innecesaria un sitio frágil.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.