La ciudad y provincia de Buenos Aires presentan una alerta amarilla por posibles tormentas intensas , según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A este fenómeno se le suman las regiones de Chaco, sur de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, noreste de Mendoza, Salta, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero.

En Chaco, las localidades afectadas son Almirante Brown, General Güemes, Maipú, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.

Asimismo, las zonas de General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, en Córdoba; Susques, Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara, Tumbaya, en Jujuy; Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Atreucó, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel, en La Pampa, también se encuentran bajo la alerta amarilla.

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias en varias regiones del país. Fabián Marelli

A su vez, el SMN notificó la alerta sobre Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael, en Mendoza; Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, en Salta; Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, Coronel Pringles, General Pedernera y Gobernador Dupuy, en San Luis; Caseros, General López, General Obligado, San Javier, Vera, Nueve de Julio, San Cristóbal y San Justo, en Santa Fe; y Figueroa, Alberdi, Copo, Moreno, Pellegrini, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento, en Santiago del Estero.

Estas áreas serán afectada por tormentas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm.

Este tipo de alerta implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, indicó el organismo nacional. Es por esto que recomiendan no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; tener siempre lista una mochila de emergencias.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 10 de marzo de 2024 a las 06:12 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/dqGXVXxRtA — SMN Alertas (@SMN_Alertas) March 10, 2024

Alerta amarilla por vientos fuertes

Al mismo tiempo, las provincias de Santa Cruz (en las regiones de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino) y Tierra del Fuego (en Río Grande) presentan una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 45 y 65 km/h y ráfagas que podrán superar los 90 km/h. Ante esto, el organismo nacional recomienda:

Evitar actividades al aire libre

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse informado por autoridades

El clima en Buenos Aires

El SMN también informó las condiciones para este domingo 10 de marzo en la Ciudad y el conurbano bonaerense. Se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 28°. Además, habrá vientos del sector noreste rotando al norte, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde.

El lunes se espera una jornada lluviosa, con temperaturas similares a las del domingo pero con una humedad del 98%.

