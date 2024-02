escuchar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por posibles lluvias y tormentas, que podrían estar acompañadas por otras condiciones intensas. Asimismo, el organismo nacional dio algunas recomendaciones para que la población se mantenga segura frente a estas condiciones.

Por un lado, en la provincia de Santa Fe (específicamente en las localidades de Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier y Vera) rige una alerta naranja por “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, en la que se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 milímetros.

Información actualizada el 28 de febrero de 2024 a las 06:31 h

Por otro lado, el norte de Catamarca, sur de Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta, sur de Santiago del Estero y Tucumán presentan una alerta amarilla por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes. Además, estarán acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Las localidades chaqueñas afectadas son Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando; las santiagueñas son Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento; y las salteñas Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, Cafayate, Cachi, La Poma, Molinos y San Carlos.

En Tucumán, Corrientes, Misiones y Jujuy, la alerta amarilla se encuentra vigente en la totalidad del territorio.

El SMN define a este tipo de fenómeno como uno con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Es por esto que recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

Mientras tanto, la entidad indicó que para este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, con una temperatura que se ubicará entre los 21 grados y los 31° de máxima.

No se esperan lluvias, pero si un clima húmedo, con un porcentaje del 92% y poca visibilidad. Además, habrá poca brisa, con vientos del noreste de aproximadamente entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la noche, la temperatura rondará los 26 grados.

Asimismo, para el jueves 29 está pronosticado un cielo parcial a mayormente nublado y una temperatura máxima de 28°.

