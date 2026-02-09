LA NACION

Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de febrero, la temperatura rondará entre 17 y 35;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 10 de febrero.
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 10 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 10 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:56 y se pone a las 20:19.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Frustran un espectacular robo a un blindado, con escenas de cine
    1

    Frustran un espectacular robo a un blindado en Italia, con escenas de cine

  2. Horario, cortes y lo que hay que saber de la marcha de la CGT
    2

    Cuándo es la marcha de la CGT: horario, cortes y lo que hay que saber

  3. La impactante presentación de la escudería Cadillac y la demanda de un famoso director de cine por plagio
    3

    La innovadora presentación de la escudería Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y la demanda de Michael Bay

  4. De Pedro Pascal y Sofía Vergara a Jon Hamm y Adam Sandler, los famosos que alentaron a Bad Bunny en el Super Bowl
    4

    En fotos: de Pedro Pascal y Sofía Vergara a Jon Hamm y Adam Sandler, los famosos que alentaron a Bad Bunny en el Super Bowl