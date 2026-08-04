Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 5 de agosto el cielo estará cubierto con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:48 y se pone a las 18:05.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.