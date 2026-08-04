Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 5 de agosto el cielo estará cubierto con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:16.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.