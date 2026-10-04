Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 5 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 22; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 5 de octubre
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 5 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 5 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:30 y se pone a las 18:58.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La nueva vida que Milei le da al peronismo
    1

    La nueva vida que Milei le da al peronismo

  2. Una advertencia que retumbó en la medianoche de París
    2

    Una advertencia que retumbó en la medianoche de París

  3. Fito Páez, furioso con la seguridad de su show en Mar del Plata
    3

    Fito Páez se enojó con la seguridad de su show en Mar del Plata porque maltrataba al público

  4. Estados Unidos goleó a México en un amistoso por mérito propio y los bloopers del arquero azteca
    4

    Estados Unidos derrotó a México en un amistoso por mérito propio y los bloopers del arquero azteca