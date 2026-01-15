Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 16 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:45 y se pone a las 20:16.
Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas
- 2
El BCRA inauguró la compra de dólares fuera del mercado y absorbe pesos con cobertura cambiaria
- 3
La experiencia que marcó a una joven: “No podía volver del Impenetrable a casa y olvidarme de lo que vi”
- 4
Los hermanos Cunio: sus dos años secuestrados por Hamas, un encuentro inesperado y el traumático regreso a la libertad