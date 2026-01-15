LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 24;

El pronóstico del tiempo para Miramar para el 16 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 16 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:45 y se pone a las 20:16.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

