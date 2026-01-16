LA NACION

Clima en Necochea hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 17 de enero, la temperatura rondará entre 17 y 28;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Necochea para el 17 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 17 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:49 y se pone a las 20:20.

Pronóstico del tiempo en Necochea para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
