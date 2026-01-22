Clima en Necochea hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 23 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 27;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 23 de enero el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 05:56 y se pone a las 20:17.
Pronóstico del tiempo en Necochea para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
