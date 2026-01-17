LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 18 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 21;

El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 18 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 18 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:47 y se pone a las 20:09.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

