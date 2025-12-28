Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 29 de diciembre, la temperatura rondará entre 16 y 27;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 29 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:41 y se pone a las 21:23.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
