Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 5 de agosto, la temperatura rondará entre 2 y 8; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 5 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 2 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:45 y se pone a las 18:27.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.
A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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