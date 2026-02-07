LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de febrero, la temperatura rondará entre 14 y 22;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 8 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 8 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 20:54.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

