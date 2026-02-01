Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de febrero de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 2 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 20:44.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..