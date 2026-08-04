Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 5 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:28 y se pone a las 18:25.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.