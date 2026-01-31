LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de febrero, la temperatura rondará entre 14 y 24;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 1 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 1 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 20:47.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

