Clima en AMBA: ¿cómo estará la semana del 21 al 25 de octubre?

Clima del lunes: tarde de mucho calor

Bienvenidos a una jornada que representará un verdadero simulacro de verano que propondrá un escenario térmico muy incómodo para aquellos que tengan tareas al aire libre. A diferencia de un día típico del período estival, conservaremos una mínima baja, con el mercurio en 21ºC, con cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el norte. Se espera un significativo descenso de aire caliente para que rápidamente el termómetro se dispare y llegue a marcas muy calurosas antes del mediodía. Ojalá la nubosidad media nos tape lo más posible al sol, pero algunos pasajes en las primeras horas de la tarde con menos cobertura nubosa podrían transformar la ciudad en un horno, más que nada si analizamos que nuestro cuerpo está aclimatado a registros mucho más bajos. Si bien los valores vespertinos no serían peligrosos en verano, podrían llegar a ser más que molestos para esta época del año. No habrá clemencia para los laburantes: se esperan 33ºC, con viento leve o calmo para hacer peor las cosas, esperemos que la humedad relativa acompañe para no tener una percepción aún más alta.

Se espera un cierre en 26ºC que obligará a dormir con el ventilador prendido, pero por suerte un frente frío estará a punto de arribar a la medianoche para sacarnos las papas del fuego y devolvernos a temperaturas más agradables. Todo del día transcurrirá con baja probabilidad de chaparrones, parece que el escenario de alguna precipitación que desarme la tarde de calor fuerte sería poco probable, recién la noche tendrá una probabilidad más concreta de lluvias.

Clima del martes: importante descenso de temperatura

Soplará viento frío desde la madrugada para calmar al mercurio y dejarnos un amanecer ligeramente inestable, con cielo mayormente nublado, viento moderado del sudeste y 20ºC. La falta de sol y la circulación de aire frío atarán al termómetro para moldear una jornada de acotada amplitud térmica donde, al igual que el lunes, estaremos bajo probabilidad de chaparrones aislados. La tarde nos devolverá a temperaturas primaverales con el termómetro que se recortará en 26ºC, con el viento intensificándose hasta llegar a una noche con 19ºC, con ráfagas intermitentes y una probabilidad más certera de precipitaciones.

Clima del miércoles: probabilidad de tormentas

Se estima un amanecer inestable con probabilidad de lluvias, con mínima de 19ºC, viento moderado a regular desde el este y cielo nublado. El miércoles puede presentar precipitaciones desde la madrugada, más débiles por la mañana, más activas por la tarde y una noche con tormentas, por lo que si tiene que hacer algo que demande moverse por la vía pública, cuanto más temprano, mejor. Seguirá la poca amplitud térmica en un día donde el mercurio prácticamente ni se moverá de los 21ºC, al cierre de la jornada. La noche se proyecta con máxima inestabilidad y algunos modelos marcan que podríamos entrar en alerta meteorológica expuesta a tormentas: ¡atención los que vuelvan tarde!

Clima del jueves: otro día inestable

El jueves conservará la probabilidad de precipitaciones durante todo el día, aunque podríamos tener mayores acumulados en las primeras horas. Se prevé un amanecer con cielo nublado, viento leve del sudoeste y mínima de 17ºC. La mañana estará expuesta a precipitaciones que al momento se muestran débiles pero continuas. Será otro día con muy poca diferencia térmica entre los registros matinales y vespertinos; se estiman 21ºC de máxima en una tarde nublada, ventosa con probabilidad de lluvias intermitentes. La noche traería al Pampero con una importante intensificación de viento para empezar a limpiar nuestro cielo y cerrar la ventana de inestabilidad de cuatro días.

Clima del viernes: vuelve el sol

Para el viernes no se estiman precipitaciones, y el reingreso de aire frío nos dejará un irreconocible amanecer de 14ºC con ráfagas frías desde el sur que obligarán a abrigarse mucho antes de salir de casa. Tendremos nubosidad variable por lo que el sol aparecerá de a ratos en una tarde con cielo parcialmente nublado, viento moderado y máxima de 21ºC. La noche se encontrará a salvo para los que quieran salir.

Pronóstico del tiempo: borrador del fin de semana

Se empieza a armar un fin de semana con dos días de cielo despejado y sin calor fuerte. Se estiman dos jornadas a pleno sol con máximas de 25ºC que avalarán cualquier plan al aire libre.

Eso es todo, amigos. A pesar de que la hinchada veraniega festeje el calor fuerte de hoy, este lunes será un día térmicamente muy molesto, por suerte el frente frío ya está cerca para salvarnos de una semana agobiante. Más allá de que todos los días lleven el ícono de lluvia en el pronóstico extendido, solo habrá que estar atentos a la tarde y noche del miércoles, cuando podríamos estar expuestos a algunas tormentas fuertes. Atención los que vivan en la zona central del país porque podríamos tener algunos pasajes con tiempo severo a mitad de semana. Solo queda soportar las altas temperaturas de hoy, hacia el cierre del día rotará la veleta y llegará el alivio.

¡Tengan todos una gran semana!

