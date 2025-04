“No más carne argentina”: la máxima autoridad agrícola de Estados Unidos dijo una picante frase y en el país le respondieron

En medio de la escalada arancelaria impulsada por Donald Trump, la secretaria de Agricultura de su gobierno, Brooke Rollins, apuntó directamente contra las importaciones de carne desde la Argentina. La funcionaria aseguró que buscarán priorizar la producción local y sostuvo: “No más carne argentina”.

Sin embargo, en el sector ganadero argentino le restaron importancia a sus declaraciones al coincidir en que se trata de un planteo que “no representa lo que realmente puede ocurrir” y que carece de sustento técnico o comercial. Señalaron que Estados Unidos necesita importar carne para su industria, especialmente cortes magros, y que la participación argentina en ese mercado es reducida: apenas entre el 2% y el 3% del total importado. Destacaron que el nuevo arancel del 10% podría diluirse a lo largo de la cadena comercial, por lo que “no sería tan grave si se distribuye entre varios eslabones”.

“La gente eligió a este presidente disruptivo, incluso los estados pendulares lo votaron, para que ponga a Estados Unidos primero, no a India, no a China, no más carne de la Argentina, no más lácteos de Canadá, sino Estados Unidos primero”, declaró Rollins en una entrevista con Fox News.

Frente a esa declaración, el analista del mercado ganadero Víctor Tonelli relativizó el alcance de las palabras y señaló que, aunque sería muy negativo que se concrete una restricción, no ve probable que eso ocurra. “Me parece más una declaración con intenciones políticas o de impacto mediático que algo que realmente se vaya a materializar”, apuntó.

Tonelli explicó que no existen motivos económicos o comerciales que justifiquen que Estados Unidos deje de importar carne argentina. “No hay razón alguna. Primero, porque la necesitan. Segundo, porque lo que exportamos representa un volumen relativamente bajo, y además estamos pagando un arancel del 36,4%: el 26,4% más el 10% adicional. Con lo cual, no es que nos están dejando entrar de forma preferencial ni tampoco nos están cerrando el mercado”.

Brooke Rollins sobre los aranceles y la carne de la Argentina

Además, la Argentina cuenta con una cuota de solo 20.000 toneladas que ingresan al mercado estadounidense con un arancel casi insignificante, una cifra muy inferior a la de otros países como Australia, que dispone de 400.000 toneladas, también libres de impuestos. “Ahora, ambos países —incluyendo a la Argentina— pagaremos un 10% de base, como tarifa general impuesta a todos. Pero para la cuota, en sí, aunque ahora se cobre ese 10% no cambia mucho el escenario”, aclaró Tonelli.

En total, la Argentina exporta unas 40.000 toneladas anuales a Estados Unidos, lo que representa aproximadamente el 7% del volumen total exportado por el país. Para el mercado norteamericano, en cambio, esa cifra representa apenas un 2% o 3% de sus importaciones totales, estimadas en 1.600.000 toneladas. “Es absolutamente insignificante”, remarcó el analista.

Tonelli subrayó que Estados Unidos necesita importar carne, ya que su producción interna no alcanza para cubrir la demanda local. “La sequía y otros factores han limitado la oferta interna. Por eso, si bien una parte de sus compras proviene de Oceanía, también necesita abastecerse desde los países del Mercosur, incluido Paraguay”, sostuvo.

Trump impuso un arancel universal de 10% SAUL LOEB - AFP

Según Tonelli, la carne que la Argentina envía a Estados Unidos no compite directamente con los envíos a China, ya que se trata principalmente de carne para industria: cortes magros que se utilizan para mezclar con grasa local y elaborar hamburguesas y otros productos procesados. “Hay meses en los que China paga un poco mejor y la carne va allá; otros en los que paga mejor EE.UU. y se redirige para ese mercado”, explicó.

Por esa razón, para el analista, la frase de Rollins no tiene sustento técnico ni comercial. “me da la impresión de que no representa lo que realmente puede ocurrir. No le daría mayor trascendencia, más allá del título que genera”.

Aclaró : “Nos costó mucho entrar al mercado estadounidense, y claramente es un destino que nos interesa, que aporta y suma al negocio exportador. No lo estoy minimizando. Pero desde el punto de vista de Estados Unidos, no tiene sentido cerrar ese canal”.

El presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), Fernando Herrera, también relativizó el impacto de la frase de Rollins. “No lo tomaría literal. Estados Unidos tiene un déficit comercial en materia de carne. Necesita importar. Su esquema productivo se basa en exportar carne de alto valor e importar carne más barata”, sostuvo.

Según Herrera, esa estructura no va a cambiar. “Estructuralmente necesitan importar carne magra para mezclar con la que ellos producen, que es más grasosa. También traen en pequeñas cantidades carne de calidad. Nada de eso se modifica por una declaración como la de Rollins”, opinó.

Estados Unidos tiene un déficit de carne y necesita importar ERIN SCHAFF - NYTNS

Respecto al escenario arancelario, el dirigente remarcó que aún es muy temprano para definir cómo quedará estructurado, ya que desde el anuncio hasta hoy hubo varias modificaciones. Agregó que, una vez definidos los porcentajes finales, no necesariamente se trasladará toda la carga al consumidor. “Habrá que ver cuánto absorbe el exportador, cuánto el importador, cuánto la cadena de distribución y cuánto impacta en el precio final que paga el consumidor estadounidense”, puntualizó.

Por eso, consideró que el posible impacto del nuevo arancel del 10% “no sería tan grave si se distribuye entre varios eslabones de la cadena”. Y cerró: “No creo que esto signifique que no podamos seguir exportando carne a Estados Unidos”.

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), se mostró escéptico ante las consecuencias prácticas de los dichos de Rollins. “Los funcionarios norteamericanos parecen estar tan desorientados como su propio gobierno. Con las idas y vueltas de Trump, que anuncia algo un día y al siguiente lo suspende, no hay una línea clara”, sostuvo.

Advirtió el efecto negativo que tiene la aplicación del 10% de arancel. “Lo que se venda fuera de la cuota paga 26%, y con el nuevo 10% se va a 36%. Si le sumamos el 5,75% de retenciones internas, la carga total supera el 42%, lo que nos deja prácticamente fuera del juego competitivo”, explicó.

Finalmente, destacó que desde Cancillería ya iniciaron gestiones para revisar la lista de productos alcanzados por los nuevos aranceles. “Hay una revisión en curso sobre al menos 50 productos. Algunas medidas no son equivalentes entre países, y se está trabajando para equilibrar la situación. Por ahora, lo que corresponde es esperar”, concluyó.

LA NACION