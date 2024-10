Clima en el AMBA: así estarán los días esta última semana de octubre

Clima del lunes: tarde de sol y calor

Comienza la semana con una jornada que conservará el cielo mayormente despejado de los últimos días. Se espera viento desde el norte para que el termómetro rebote rápidamente desde los 18ºC del amanecer y ofrecer una mañana con calor suave. Pasado el mediodía se atenuará el viento, de todas formas el termómetro aprovechará el envión para estirarse hasta 28ºC en lo que será la única tarde con calor primaveral de toda la semana. El cielo limpio nos acompañará hasta la noche en un cierre con 22ºC y viento leve.

Clima del martes: amanecer de primavera, tarde de verano

Para mañana se espera otra jornada de marcada amplitud térmica que puede lograr que muchos se vuelvan con el abrigo en la mano. El amanecer mostrará cielo mayormente despejado, viento leve desde el norte y mínima de 19ºC. Apoyado por el sol y el descenso de aire templado, la temperatura se lanzará rápidamente hacia una tarde de verano, con el mercurio en los 30ºC, atención a los que le toque estar todo el día a la intemperie bajo los rayos del sol. La veleta rotará hacia el atardecer para ofrecer algunas horas de viento desde el noreste, para sostener la temperatura nocturna y moldear un cierre templado de 24ºC que obligará a prender un espiral y encender el ventilador para poder dormir.

Esta semana tendrá varias tardes veraniegas Archivo

Clima del miércoles: otro día con mucho calor

Las altas presiones van a dominar el barómetro, lo que se traducirá en una nueva mañana con cielo despejado. Se espera un amanecer con 20ºC y viento leve, el miércoles copiará el patrón sinóptico de los últimos días, con una generosa insolación de la superficie, viento templado y calor vespertino. La tarde presentaría un giro de veleta hacia el este, lo que nos salvaría de una máxima muy alta, además de incorporar un poco de nubosidad. Se esperan 30ºC para moldear otra tarde estival, esperemos que la humedad relativa no obligue a un recálculo de sensación térmica mucho más alta. El viento desde el río se intensificará hacia el final del día y la llegada de aire fresco nos dejará un cierre un térmicamente más cómodo con 23ºC.

Clima del jueves: vuelven las nubes

La veleta esquivará el cuadrante sur para dejarnos otra jornada calurosa aunque lejos de ser sofocante. A diferencia de los últimos días nos acompañará un manto de nubes altas que oficiará de “media sombra” para atenuar un poco al sol. De todas formas volveremos a tener viento norte desde temprano, que soplará suavemente en un amanecer con 20ºC. Una nueva rotación de viento hacia el este nos ayudará a que el mercurio no se pase de la raya, en una tarde con viento moderado, algo más de nubosidad y máxima de 29ºC. El cierre se proyecta templado con el termómetro en los 23ºC.

Clima del viernes: tarde inestable

Se espera algo de inestabilidad para el final de la semana

Se acabará la oferta de cielo despejado para el viernes en una jornada con cielo mayormente nublado y ligeramente inestable. El viento norte arrimará mucha nubosidad en un amanecer nuboso con 21ºC de piso térmico. La jornada transcurrirá bajo un frondoso manto de nubes y algunos modelos de simulación le dejan la puerta abierta a alguna llovizna o lluvia aislada, por lo que deberán estar atentos a nuevas actualizaciones aquellos que tengan algún plan para la tarde. Se espera otra tarde de calor con el termómetro en 29ºC para el turno vespertino, mayormente nublado, con viento moderado desde el norte. La noche conservaría la inestabilidad y no estaría completamente a salvo todavía, aunque lo que pueda llover es realmente muy poco.

Borrador: el pronóstico del tiempo del fin de semana

Se terminará el bloqueo de altas presiones para el sábado, con una intromisión de aire frío por varias horas, lo que podría dejar algunas lluvias aisladas y un leve descenso de temperatura. El domingo correría la misma suerte, por lo que empieza a configurarse un fin de semana inestable de punta a punta.

Eso es todo, amigos. No quiero romantizar esta hilera de días veraniegos que tendremos por delante porque podrían resultar muy molestos para todo aquel que le toque patear la calle bajo el sol, de todas formas no estaremos ante un escenario de tardes sofocantes y los registros nocturnos, aunque templados, nos permitirían dormir. Se esperan máximas de hasta cuatro grados más con respecto a lo estadísticamente acorde para esta época del año, no se tratará de ningún adelanto estival, el aire frío llegará el sábado y la próxima semana mostrará valores mucho más bajos. No subestimen la oferta solar de estos días, el índice de radiación ultravioleta comienza a tener valores altos.

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli

Diego Angeli Por

Temas Pronóstico del tiempo