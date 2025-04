Cómo estará el tiempo este sábado 5 de abril: siguen las bajas temperaturas y se esperan tormentas en el norte

Luego de que en la primera semana de abril se reflejara un notable descenso de temperaturas a nivel nacional, este sábado 5 se espera que el pronóstico del tiempo continúe en esta línea. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió la presencia de bajos niveles en el mercurio y, además, emitió una alerta amarilla por tormentas para el norte.

Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por las precipitaciones serán el norte de Jujuy y el noroeste de Salta. Precisamente, implicará a Tumbaya, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, Rincónada, Iruya, La Quiaca y Santa Victoria. El SMN indicó que se trata de fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En relación al fin de semana, para el domingo se publicó una advertencia de nivel amarillo por lluvias fuertes en Santa Fe [Las Rosas, Coronda, Sastre, Rafaela, Esperanza y Helvecia] y Entre Ríos [Villaguay, Nogoyá y San Salvador]. En tanto, en el resto del país no se anticipan condiciones adversas.

Mapa de alertas para este sábado

Frente a esto, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico informó que este sábado la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 10.8°C, con lo cual se mantiene en la misma línea a comparación de los últimos días. Además, se esperan mínimas de 9°C y máximas de 19°C, el cielo estará parcialmente nublado, los vientos del sector sur tendrán velocidades aproximadas de cuatro kilómetros por hora y la humedad será del 73%.

Bajan las temperaturas en la Ciudad [e]MARTIN ZABALA - XinHua

En el conurbano bonaerense se emitió un pronóstico un poco más caluroso, con una media de 13.6°C, mínimas de 6°C y máximas de 18°C. El cielo permanecerá algo nublado durante la mañana y se mantendrá a lo largo de toda la jornada. También habrá una humedad del 55%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura será de 9.3°C en Córdoba, 12.7°C en Tucumán, 10°C en Santa Fe, 7.8°C en Entre Ríos, 13.1°C en Jujuy, 11.5°C en Salta, 13.5°C en Misiones, 14.7°C en La Rioja, 9°C en Santiago del Estero, 9.8°C en San Luis, 10.4°C en San Juan, 7.7°C en Mendoza, 9.7°C en Río Negro, 11.7°C en Chubut y 7°C en Santa Cruz.

