Cómo estará el clima el Día de la Primavera y el resto del fin de semana

Clima del jueves: probabilidad de tormentas desde el mediodía

Comienza una jornada que mostrará las últimas horas de circulación de aire caliente en el estuario. Se espera un amanecer templado que puede invitar a salir desabrigado, no caiga en esta trampa atmosférica porque se espera un significativo desplome de temperatura promediando el día. El termómetro iniciará la cuenta desde los 18ºC, con cielo mayormente nublado y viento fuerte desde el norte, con ráfagas que se sentirán agradables por la alta temperatura matinal. Desde temprano estaremos bajo un manto de nubes bajas y cargadas que podrían dejarnos alguna llovizna o lluvia aislada. Hacia el mediodía estaremos receptivos a lluvias más activas, dejándole la puerta abierta a tormentas, que si bien no traerían tiempo severo podrían dejarnos algún pasaje de mucha precipitación, actividad eléctrica y ráfagas intermitentes. La máxima estará atada al horario de rotación de la veleta: se estiman 25ºC con una bajada fuerte hacia el atardecer y noche, ya con rachas desde el sur y con probabilidad de algunos chaparrones aislados. Aquellos que vuelvan tarde deberán salir abrigados. La mínima se daría en el cierre del día con 16ºC.

Clima del viernes: vuelve el sol

Para el viernes se espera uno de los últimos amaneceres invernales con 11º de piso térmico en la ciudad y 10ºC en sectores suburbanos, con viento moderado desde el sur y cielo ligeramente nublado. Aprovechen los nostálgicos del invierno, porque no quedan muchas mañanas por delante con estos registros. Se prevé un día a puro sol, con la veleta en rotación hacia el este para cortar con la circulación de aire frío y permitir que el termómetro se recupere por la tarde hasta los 25ºC para moldear un día de marcada amplitud térmica que obligará a muchos a volverse con la campera en la mano. El cierre espera tiempo estable, con cielo parcialmente nublado, viento leve desde el este y 16ºC, será la mejor noche para salir del fin de semana.

La primavera se estrena entre nubarrones

Clima del sábado: pícnic con nubarrones para el Día de la Primavera

Si bien no le sobrará mucho, el sábado no defraudará a los estudiantes que quieran planificar actividad al aire libre en su día. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el norte y mínima de 13ºC. Si bien la jornada propondrá poco sol, no será un día frío y no se esperan lluvias por la mañana y la tarde. Con el correr de las horas se incrementará la cobertura nubosa para llegar a cielo nublado pasado el mediodía. El termómetro no decepcionará a los estudiantes con temperaturas hasta los 25ºC como para compensar la falta de sol. Hacia la noche entraremos en una franja ligeramente inestable donde alguna llovizna o lluvia aislada no estarían fuera de libreto. Si bien la posibilidad de precipitación más certera se daría en la madrugada, cruzaría la frontera de la medianoche. Seguramente será mucho pedir que los estudiantes madruguen, pero aquellos que empiecen temprano podrán aprovechar la franja más estable del día y quizás la única que entregue un poco de sol.

Clima del domingo: mañana inestable, tarde de sol

La jornada dominical irá de menos a más, por lo que no sea pesimista si tiene programada alguna actividad al aire libre y al levantarse se encuentra con un paisaje con cielo encapotado y lluvias débiles. Se estima un amanecer inestable, con viento moderado del sudeste y 15ºC. Lentamente se correrán los nubarrones hasta tener los primeros claros en el cielo al mediodía y cielo mayormente despejado a la tarde con el termómetro en los 23ºC. Algunos modelos son menos optimistas y prevén una salida más lenta de la nubosidad, en la que se conservaría una baja probabilidad de lluvias por la tarde y se mostraría la recuperación definitiva hacia la noche.

Pronóstico del tiempo de la semana: spoiler alert

La primavera se estrenará con una importante entrada de aire frío a partir del martes que no dejará repetir las temperaturas de estos últimos días. El lunes mostraría una mañana fresca de 12ºC y máxima de 20ºC. El martes podría llover todo el día con tormentas intermitentes, el viento frío se mantendría hasta el jueves, lo que pondrá un techo a las temperaturas máximas.

Eso es todo, amigos. Si bien no se esperan eventos fuertes para hoy, es probable que uno se ligue un duchazo si le toca andar por la calle. No salga desabrigado si le toca volver tarde, porque será un día ideal para resfriarse andando mojado con el viento frío en contra. La primavera está a la vuelta de la esquina, recuerden que el equinoccio se producirá el domingo, por lo que pueden refugiarse en este concepto astronómico para no regalar flores el sábado, que estarán muchísimo más caras.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

