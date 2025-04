Cómo va a estar el clima para Semana Santa, según Diego Angeli

Lunes: el sol le gana a las nubes

Volverán las nubes al firmamento rioplatense después del breve paréntesis de cielo despejado de ayer. Se espera una mañana con viento leve desde el sudeste, cielo mayormente nublado y mínima de 13ºC. Si bien tendremos un importante manto de nubes se tratará de cobertura alta por lo que los cirrus no le restarán luminosidad a la mañana. Con el correr de las horas irá ingresando nubosidad baja lo que nos dará sol intermitente a partir del mediodía. La veleta rotará hacia el este para promover una tarde más nubosa y pinchar al termómetro que se recortará en 21ºC conservando buenas cuotas de sol. La noche mostrará cielo mayormente nublado y una importante intensificación del viento en un cierre con 18ºC.

El pronóstico del tiempo prevé que la nubosidad comience a instalarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de este lunes Gerardo Viercovich - LA NACION

Martes: vuelven los nubarrones

El martes retomará la senda de días nublados e inestables con permanente probabilidad de lloviznas. Se espera por un amanecer con cielo nublado, viento moderado desde el este y el mercurio largando desde 15ºC. Los nubarrones dominarán el cielo durante todo el día pero a pesar de que los cúmulos se muestren bajos, cargados y dispuestos a un baldazo, la probabilidad de lluvia será baja, solo se esperan lloviznas aisladas y de hecho hay simulaciones que no arrojan ni una gota. La falta de sol y el viento desde el río mantendrán al termómetro atado que solo logrará 21ºC como máximo registro. La noche conservará la frondosa nubosidad que ayudará a cuidar la temperatura nocturna en un cierre sin viento con 18ºC.

Miércoles: probabilidad de precipitaciones

El miércoles agregará un nuevo casillero a la saga de jornadas grises e inestables. Se espera una mañana con viento calmo o leve desde el este, cielo mayormente nublado y mínima de 15ºC. Atención aquellos que tengan que moverse desde muy temprano por rutas suburbanas ante un eventual escenario de mucha humedad y falta de viento que podría traducirse en bancos de niebla o neblinas afectando seriamente la seguridad vial por poca visibilidad. Pasado el mediodía tendremos una rotación de veleta hacia el sur anunciando un débil ingreso de aire frío que podría favorecer alguna llovizna o lluvia aislada hacia la tarde. La máxima se seguirá apreciando ofreciendo 22ºC, la noche cerrará inestable con viento leve desde el sur y 17ºC.

El pronóstico del tiempo de Diego Angeli anticipa probabilidad de precipitaciones para el miércoles 16 de abril

Jueves: otro día con poco sol

Los nubarrones se quedan para el día no laborable de la Semana Santa en un amanecer inestable pero con baja probabilidad de lluvias, solo la madrugada y el amanecer parecen estar receptivos a alguna precipitación aislada. La frondosa nubosidad ayudará a una mañana menos fresca con 16ºC de piso térmico, con cielo mayormente nublado y viento templado desde el oeste. Antes del mediodía recobraremos la estabilidad e incluso no podríamos descartar algunos pasajes soleados. La tarde mostrará nubosidad variable, poco viento y al termómetro animándose a 23ºC siguiendo con la tímida pero persistente recuperación térmica. La veleta seguirá inquieta, marcando sudoeste al cierre del día con 18ºC.

Viernes: feriado inestable

Todavía hay divergencias en cuanto al comportamiento atmosférico del viernes, feriado nacional por ser Viernes Santo, pero hay modelos que indican que puede llover, incluso algunos marcan chaparrones activos. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve desde el sudoeste con el mercurio iniciando la cuenta desde 15ºC. Aquellos que quieran planificar actividad al aire libre deberán estar atentos a nuevas actualizaciones porque se espera una nueva jornada inestable aunque no necesariamente se plasme en un día con precipitaciones. El viernes transcurrirá bajo un manto de nubes, con permanente probabilidad de lloviznas o lluvias débiles que no desanimarán al termómetro que iría por 23ºC vespertinos. La noche, hasta el momento, se encuentra a salvo, pero no nos sobra nada.

Borrador del fin de semana

El sábado promete una nueva entrada de aire frío y seco que limpiaría nuestro cielo para dejarnos un día con mucho sol aunque más fresco, con la temperatura retrocediendo a 13ºC en el amanecer y 18ºC por la tarde. El domingo de Pascuas conservaría el viento del sur y la poca nubosidad con el mercurio un poco más abajo, si bien se espera un mediodía soleado el ambiente fresco podría desalentar a sacar la mesa afuera, intente no usar el frío como excusa para empacharse de chocolate.

El pronóstico del tiempo espera una Pascua con baja nubosidad y agradable después del mediodía, según el meteorólogo Diego Angeli GCBA

Eso es todo, amigos. Volveremos a partir de mañana a repetir el escenario de la semana pasada, con varios días encapotados que nos tendrán al borde de lloviznas y lluvias débiles, con muchas diferencias entre los modelos de simulación y con los algoritmos cambiando de opinión a cada rato, por lo que será difícil saber exactamente cuando y cuanto podría llover aunque hay franjas más expuestas que otras, como la tarde del martes, la noche del miércoles y gran parte del viernes. Muchos pensarán que estaremos desandando una semana algo fresca pero no será así, la mínima media para esta época del año es de 14,1ºC y la máxima de 23,2ºC por lo que estaremos con el termómetro y el calendario perfectamente sincronizados.

