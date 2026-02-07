LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de febrero, la temperatura rondará entre 21 y 36;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 8 de febrero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 8 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 8 de febrero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 30 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 19:46.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 36 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Las despiadadas críticas que recibe Garnacho en Inglaterra y que ponen en duda su lugar en el Mundial
    1

    Las despiadadas críticas que recibe Garnacho en Inglaterra y que ponen en duda su lugar en el Mundial

  2. Choque de motos en la Ruta 11: dos muertos y un herido grave
    2

    Choque de motos en la Ruta 11: dos muertos y un herido grave

  3. Murió un pilar de la historia del trigo argentino
    3

    Tenía 84 años: murió un pilar de la historia del trigo argentino

  4. Logran el mapa más detallado de la misteriosa estructura invisible que sostiene el universo
    4

    Tras los secretos del cosmos: logran el mapa más detallado de la misteriosa estructura invisible que sostiene el universo