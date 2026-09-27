¿Graniza hoy, domingo 27 de septiembre, en el AMBA, según el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este domingo 27 de septiembre. El organismo oficial advierte sobre la posibilidad de caída ocasional de granizo, además de lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes que pueden superar los 50 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla sobre el AMBA Captura SMN

A través del portal oficial del SMN, advierten sobre la posibilidad de la caída de granizo en los siguientes lugares: Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López y Zárate.

La localidad de Navarro resultó uno de los epicentros con mayores daños durante la mañana, donde según registros difundidos en redes sociales, la intensidad del hielo sorprendió a los vecinos. Las piedras de gran tamaño permanecieron intactas sobre techos y céspedes incluso dos horas después del episodio. Otros distritos como Bragado, Alberti y sectores del oeste provincial también sufrieron el impacto directo del fenómeno meteorológico.

Algunos puntos de Buenos Aires ya tuvieron granizo durante la mañana

El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires indica tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, con una temperatura mínima de 15° y máxima de 19°. La probabilidad de precipitaciones oscila entre el 70% y el 100% durante las primeras horas del día, con valores acumulados que varían entre 20 y 50 milímetros. El viento sopla desde el este con una intensidad promedio de 30 kilómetros por hora, aunque las ráfagas pueden alcanzar niveles superiores hacia la noche, según los datos del SMN.

Las recomendaciones oficiales instan a la población a extremar precauciones. El organismo sugiere asegurar objetos sueltos, evitar resguardos cercanos a árboles o postes de luz y permanecer bajo techo ante la actividad eléctrica.

Los especialistas destacan que el riesgo de granizo no es uniforme en todo el AMBA, sino que el fenómeno ocurre de manera puntual asociado a las celdas de tormenta más intensas. Los ciudadanos deben mantenerse informados sobre las actualizaciones del radar meteorológico para conocer la trayectoria precisa de las celdas más activas durante el resto de la jornada dominguera.