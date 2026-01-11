LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 12 de enero, la temperatura rondará entre 10 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 12 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 12 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:36 y se pone a las 21:08.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

