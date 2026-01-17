LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 18 de enero, la temperatura rondará entre 13 y 23;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 18 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 18 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 18 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:42 y se pone a las 21:06.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Festival de Jesús María: el momento en que Milei se subió al escenario para cantar con el Chaqueño Palavecino
    1

    Festival de Jesús María: el momento en que Milei se subió al escenario para cantar con el Chaqueño Palavecino: “Soy un amateur”

  2. Una tabla de salvación para Europa, una ráfaga de racionalidad para el Mercosur
    2

    Una tabla de salvación para Europa, una ráfaga de racionalidad para el Mercosur

  3. Lisandro volvió a borrar a Haaland y el United estrenó DT a lo grande: le ganó el clásico al City con total autoridad
    3

    Manchester United le ganó a Manchester City por la Premier League en el debut de su entrenador

  4. Por qué un posible ataque contra Irán mantiene al mundo en vilo: redes terroristas, alianzas globales y la amenaza nuclear
    4

    Por qué un posible ataque contra Irán mantiene al mundo en vilo: redes terroristas, alianzas globales y la amenaza nuclear

Cargando banners ...