Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima durante este fin de semana del viernes 14 de julio

escuchar

Jueves: último día de lluvia

Comienza la última jornada con precipitaciones en el estuario, en una mañana con cielo cubierto. Aunque no tan ventosa como los últimos días, sí conserva el viento frío moderado a regular en superficie, y la mínima de 8°C podría sentirse mucha más baja para los que queden expuestos al chiflete. La mañana ofrecería las últimas horas de lluvia, ya más débil y aisladas. Ojalá el segmento de lluvias quede liquidado en la madrugada y todos puedan llegar secos al trabajo y a las aulas, aunque no hay total garantía para este escenario. Hacia el mediodía conservaremos el cielo nublado, todavía con cierta inestabilidad que podría dejarnos alguna llovizna intermitente o chaparrón aislado. Recién la tarde traerá el cese de precipitaciones en un ambiente frío, con 11°C de máxima y viento moderado desde el sur. La noche cerraría con 8°C, viento leve y el retiro de gran parte de la nubosidad.

Viernes: amanecer muy frío

La gran novedad del viernes será la vuelta del sol de manera intermitente. Se espera por la mañana más fría de la semana con 5°C en la ciudad de Buenos Aires y 3°C en el Conurbano. Por suerte, con viento débil o calmo para no llevar la sensación térmica a valores cercanos al bajo cero. Se estima una mañana con cielo parcialmente nublado con la veleta que rotará lentamente desde el sudoeste, pasará por el oeste al mediodía y arrimará aire templado desde el noroeste en las primeras horas de la tarde. La recuperación térmica no será inmediata, dado que la tarde se vislumbra fría y algo ventosa, con el termómetro que logrará solo 11°C de máxima y cerrará en 10°C, lo que configurará otro día invernal de punta a punta con acotada amplitud térmica. No hay previsión de precipitaciones para aquellos que tengan algo en su agenda nocturna.

El clima para los próximos días Servicio Meteorológico Nacional

Sábado: sube la temperatura

Para alegría de los friolentos, el sábado repuntará térmicamente, de la mano del viento noreste que prevalecerá durante gran parte del día. El amanecer ya mostrará una tímida recuperación, en una mañana con viento moderado, cielo parcialmente nublado y el mercurio que iniciará la cuenta en 8°C. La jornada alternará algunos pasajes nubosos con otros tramos más soleados, pero puede que los cúmulos le ganen la pulseada al sol. La máxima también se recobrará para lograr 14°C y sacarnos por un día del frío invernal vespertino. Hacia la noche se producirá un reingreso de aire frío y seco que se llevará la humedad y barrerá todas las nubes, aunque nos dejará un desplome térmico nocturno para devolvernos al segmento de frío intenso. Abríguense los que tengan que salir.

Domingo: soleado y fresco

Volverá el aire frío en una jornada dominical con circulación de viento del sudoeste de manera moderada durante todo el día. Se prevé un amanecer con cielo ligeramente nublado y una mínima de 6°C en lo que será la vuelta del pleno sol al estuario. La buena insolación y el ambiente seco ofrecerán una gran oportunidad para lavar la ropa y llenar la soga después de tantas jornadas de extrema humedad. Será un día con poca nubosidad, donde se podrá planificar actividad al aire libre si se abrigan lo suficiente. La tarde promete una máxima de 13°C contenida por la circulación de aire patagónico.

El invierno hizo pie en Buenos Aires

Spoiler alert

El lunes mantendrá el viento sudeste como para que la temperatura no despegue. De todas formas, será un día con mucho sol para que los chicos puedan aprovechar el primer día de vacaciones. Se va moldeando una semana sin intromisiones persistentes de aire frío, por lo que la temperatura irá creciendo gradualmente, incluso hasta llegar a tener máximas promedio de 18°C entre el jueves y el domingo. No hay previsión de lluvias por toda la semana, y recién el domingo 23 presentaría una ligera inestabilidad. Si se mantiene la tendencia, tendríamos una excelente primera semana de vacaciones de invierno. Solo tocará sobrellevar dos amaneceres fríos, el lunes y martes podrían mostrar 4°C de mínima.

Eso es todo, amigos. Finalmente, el invierno hizo pie en Buenos Aires con el debut de las máximas bajas, las lluvias y el viento hicieron todo mucho más difícil, pero a partir de mañana se empezará a recomponer el tiempo y pronto podremos contar con un poco de sol y el retiro de la humedad. No hay previsión de lluvias para el fin de semana por lo que se puede planificar actividad al aire libre, aunque habrá que abrigarse, porque el termómetro levanta recién a partir del miércoles. No quiero ilusionar a los friolentos, pero hay margen para un batacazo térmico dentro de siete días

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli