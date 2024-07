Francis Ford Coppola: aparecieron videos que muestran al director besando a mujeres del equipo durante el rodaje de Megalópolis

Escuchar

En la última edición del Festival de Cine de Cannes, que se llevó a cabo en mayo, se estrenó mundialmente Megalópolis, la nueva película de Francis Ford Coppola. Sin embargo, el nombre del reconocido director comenzó a estar en boca de todos cuando se filtró la información de que el realizador había sido protagonista de “comportamientos inapropiados” con algunas de las mujeres del equipo durante la filmación . Este jueves, el tema volvió a las primeras planas de los principales medios estadounidenses cuando salieron a la luz dos videos que parecen corroborar aquella versión.

Francis Ford Coppola junto a Nathalie Emmanuel y Aubrey Plaza, las dos protagonistas femeninas de su última película, Megalópolis VALERY HACHE - AFP

La información, en principio, fue publicada por The Guardian. Aquel periódico británico indicó que testigos presenciales informaron la cuestionable escena, que transcurrió mientras filmaban en un club nocturno. “ Entró al set y trató de besar a algunas de las extras femeninas que estaban en topless o escasamente vestidas ”, indicaron. Las mismas fuentes indicaron que el director de 85 es de la “vieja escuela” a la hora de tratar a las mujeres del elenco y del equipo de producción, y que en varias ocasiones las “empujó” para que se sentaran en su regazo.

Si bien ella insistió siempre en que Coppola fue muy respetuoso con ella durante la filmación de Tetro, que se realizó en Buenos Aires, la actriz argentina Leticia Brédice contó en más de una ocasión que el director solía pedirle que se sentara sobre sus piernas. “Coppola con nosotras fue hiperrespetuoso, yo me sentaba arriba de él y decía ‘esto es un honor’. Estaba enamoradísimo de mí. Muy enamorado. Yo llegaba a filmar y me decía ‘vení’ en italiano. ¿Te parece que le voy a decir ‘no voy ahí’? ¡Yo me volvía loca! Hay personalidades que son gurús del espectáculo, que son solamente para aprender. Coppola nos disfrutó un montón. Y siempre fue respetuoso”, le contó la actriz a Intrusos, en febrero de 2018.

Lo cierto es que, más allá de esa extraña costumbre del realizador corroborada por la protagonista de Plata quemada y Caballos salvajes, este viernes Variety dio a conocer dos videos de la escena que despertó la polémica. La escena en cuestión, en la que aparece, Aubrey Plaza (The White Lotus) Nathalie Emmanuel (House Of Thrones) fue filmada el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, de 2023, en una sala de conciertos de Atlanta, Georgia.

Las fuentes afirman que el comportamiento de Coppola en aquel momento fue, al menos, “poco profesional”. Según informó el medio, los extras presentes interpretaban a asistentes a una fiesta. “Algunas de las mujeres estaban en topless y otras escasamente vestidas”, indica el medio, y señala que en total había entre 150 y 200 personas participando de aquella instancia del rodaje.

Según indicaron dos personas que estuvieron presentes, “ mientras dirigía, Coppola saltaba constantemente para besar y abrazar a varias mujeres, a menudo insertándose sin darse cuenta en la toma y arruinándola ”. Tras varias tomas fallidas, el realizador supuestamente tomó un micrófono y anunció a todos en la sala: “Lo siento, si me acerco a ustedes y las beso, sepan que es únicamente para mi placer ”.

Una vez que se dieron a conocer los videos, que muestran al realizador acercándose a una joven que intenta mantener distancia, fueron varios los medios que se comunicaron con su representante para conocer la versión de Coppola sobre los hechos, pero no encontraron respuesta. Antes de que se hicieran públicas las imágenes, sin embargo, el realizador de El padrino y Apocalipsis Now, negó las acusaciones en una entrevista publicada en febrero por el New York Times. Cuando se le preguntó sobre los rumores que soslayaban su comportamiento durante aquella jornada de filmación en Atlanta, él respondió: “ No es muy posible que haya pasado porque soy demasiado tímido ”.

El realizador presentó su último film en Cannes, en medio de rumores sobre un supuesto "comportamiento indebido" en el set Vianney Le Caer - Invision

Mientras tanto, el coproductor ejecutivo Darren Demetre intentó defender al cineasta en una declaración en la que incluso admitió el contacto físico. “Hubo dos días en los que filmamos una escena de celebración al estilo Studio 54 en un club, donde Francis caminó por el set para establecer el espíritu de la escena dando amables abrazos y besos en la mejilla al elenco y a los actores de fondo”, afirmó. Y agregó: “Su intención fue inspirarlos y establecer la atmósfera del club, que era tan importante para la película”. Demetre añadió que “ nunca tuvo conocimiento de ninguna queja de acoso o mala conducta durante el transcurso del proyecto ”.

El informe de The Guardian citó otras conductas supuestamente poco profesionales en el set por parte de Francis, quien financió él mismo todo el proyecto de 120 millones de dólares. En tanto, una fuente confirmó a Variety que los miembros del equipo se miraron incómodos cuando Coppola besó y abrazó a los extras, pero que nadie se opuso públicamente ni intentó intervenir. “ Como Coppola lo financió, no había un departamento de recursos humanos que se encargara de mantener las cosas bajo control ”, explicó una segunda fuente. “¿Con quién se suponía que debían hablar? ¿Quejarse con Coppola y denunciar a Coppola ante sí mismo?”, ironizó.

Ninguno de los dos coordinadores de intimidad que trabajaron en la película estaba en el set el día de la escena del club nocturno, y uno de ellos le dijo a The Guardian: “Realmente no puedo explicar el motivo por el que no estuvimos presentes” . En los días posteriores a la escena en cuestión, una fuente de producción dijo que los miembros principales del equipo se preocuparon porque los videos del director dando besos sin consentimiento ya estaban circulando, por lo que recordaron a todos que sus acuerdos de confidencialidad establecían que no debían compartir imágenes de lo que ocurre detrás de cámara.

