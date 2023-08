escuchar

Jueves: vuelve el viento frío

Comienza una jornada que mostrará un leve repliegue térmico con respecto a la mañana de ayer. Se espera un amanecer más fresco, con viento leve del sudoeste, cielo parcialmente nublado y mínima de 9°C. Con el correr de las horas se irá atenuando el viento hasta llegar a calmarse totalmente antes del mediodía, para luego rotar y comenzar con un débil descenso de aire caliente. De todas formas, la máxima quedará condicionada por toda la circulación de aire frío de la madrugada y la mañana, por lo que se recortará en 19°C para una tarde con cielo parcialmente nublado. La noche promete 13°C con rachas templadas que se intensificarán, lo que ayudará a cuidar la temperatura nocturna durante toda la madrugada.

Viernes: inestable todo el día

Para mañana se espera un repunte de la mínima, en un amanecer ligeramente inestable con 11°C, cielo mayormente nublado y viento leve del noreste. Será un comienzo de jornada con mucho nubarrón amenazante, por lo que alguna lluvia aislada o llovizna entrecortada no estaría fuera de libreto. La nubosidad se mantendrá todo el día, lo que configurará una jornada con poco sol. De todos modos, el viento norte arrimará aire caliente para empujar al mercurio hasta los 23°C, en una tarde donde muchos se volverán con el abrigo en la mano. La noche estará en duda: algunos modelos abren la puerta a algunas tormentas aisladas nocturnas, donde la medianoche será el momento de máxima inestabilidad, con probabilidad de lluvias durante la madrugada por la entrada de un frente frío. Todavía no suspenda nada porque algunos algoritmos dicen que no cae una gota, aunque otros auguran que los eventos pueden adelantarse y darnos una lluvia vespertina.

En los próximos días habrá un clima invernal en la ciudad de Buenos Aires con la entrada de viento frío Fabián Marelli

Sábado: probabilidad de lluvias por la mañana

El sábado volverá el viento frío para promover cierta inestabilidad matinal y un importante descenso de la temperatura. De todos modos, el bajón térmico no se sentirá de inmediato. De hecho, se esperan 15°C de mínima, a menos que se encuentre al aire libre donde las ráfagas frías del sudeste puedan dejar una percepción térmica mucho menor, además de estar expuesto a algunos chaparrones intermitentes. El viento se irá atenuando a media mañana, así que iremos recobrando estabilidad y las nubes le darán paso al sol para que intente revertir el efecto de tanto aire frío que circulará por el estuario. Se espera una máxima de 20°C en una tarde ventosa, que igual permitirá planificar actividad al aire libre. A medida que vaya anocheciendo, se volverá a nublar con la vuelta del viento frío soplando moderadamente, la noche se encuentra a salvo, pero deberán abrigarse mucho aquellos que quieran salir.

Domingo: para quedarse en casa

La jornada dominical las tendrá todas en contra y parece que será un día que invitará a quedarse en casa. Se espera un amanecer con cielo nublado, con baja probabilidad de lluvia, mínima de 12°C y viento sostenido del sudeste. El termómetro no podrá hacer mucho en un día sin sol y de permanente viento frío, por lo que solo trepará hasta 15°C, en una tarde que podría ofrecer lluvias y hasta tormentas aisladas. Algunos modelos incluso dan precipitación débil desde antes del mediodía, para llegar a lluvias más activas promediando la tarde. La noche puede ofrecer las últimas gotas, lo que redondeará una jornada inestable de punta a punta con los nubarrones que amenazarían con aguar cualquier plan al aire libre.

Spoiler alert

El viento frío se mantendrá soplando todo el lunes y gran parte del martes, lo que nos dejará dos jornadas invernales, con mínimas de 8°C, máximas de 15°C y cielo parcialmente nublado. El miércoles la veleta anunciará viento norte para volver a rotar el jueves y darnos tres días más de aire frío, así que la semana que viene seguirá ofreciendo matices invernales.

Eso es todo amigos. Entramos en el período de tormentas de transición o tormentas equinocciales, evento conocido popularmente como “tormenta de Santa Rosa”. Se vienen varios días a puro nubarrón, con nubes bajas y cargadas que amenazarán con cancelar nuestros planes desde el viernes al atardecer. Para aquellos que quieran salir un rato el fin de semana, por lejos será mejor el sábado que el domingo. Y los friolentos deberán esperar, ya que el invierno seguirá vigente en septiembre, con varias entradas de aire frío sostenidas en el mediano plazo.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo