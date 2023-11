escuchar

Lunes: el verano se prepara

Para hoy tendremos nuevamente al verano ensayando antes de su debut del próximo viernes. Se espera un amanecer agradable, con el mercurio que mostrará 19ºC, cielo ligeramente nublado y viento leve del norte. Atención a la hora de elegir el abrigo antes de salir de casa, porque iremos rumbo a una tarde de calor veraniego. El sol y el descenso de aire caliente empujarán al mercurio bien alto para moldear una tarde calurosa con cielo mayormente despejado y máxima de 31ºC. Si bien la hinchada veraniega estará exultante, puede resultar un día incómodo para los que les toque andar por la calle o trabajar al aire libre por la tarde. Por suerte, la veleta rotará al promediar la jornada para traernos viento moderado desde el río, incluso hasta con algunas ráfagas débiles aportando rachas de aire fresco que se mantendrán hasta la noche, lo que favorecerá el descenso de temperatura y se llegará a un cierre con 23ºC con cielo despejado, por lo que no se asusten por los registros térmicos de la tarde, porque se podrá dormir sin problemas.

Martes: otra tarde de verano

El martes volverá a mostrar calor veraniego en el estuario de la mano del viento caliente y de la significativa insolación de superficie durante la primera mitad del día. La mínima acusará una columna más templada e iniciará la cuenta desde 20ºC. Nuevamente habrá que contemplar el abrigo matinal, porque rápidamente el mercurio iniciará su sprint rumbo a una nueva tarde de calor que puede resultar incómoda para todo aquel al que le toque patear la calle. Se espera cielo parcialmente nublado y máxima de 31ºC: la apuesta estará en que la nubosidad nos tape un poco el sol a partir del mediodía y no le permita al mercurio ganar un grado más. La buena noticia será que nuevamente volverá a rotar la veleta para entregarnos aire fresco desde el este al atardecer, lo que permitiría moderar el calor nocturno. Un frente frío vendrá en camino para salvarnos. Algunos modelos no descartan una baja posibilidad de lluvias hacia el final del día, otros análisis ubican las precipitaciones varias horas pasada la medianoche.

El verano pondrá un pie en Buenos Aires con varias tardes calurosas Ricardo Pristupluk / LA NACION - Archivo

Miércoles: lluvias y descenso de la temperatura

El miércoles traerá el alivio a la ciudad, aunque eso signifique tener que movernos bajo una lluvia constante. De la incomodidad del calor pasaremos a la incomodidad de sobrellevar actividades a la intemperie expuestos a precipitaciones. Desde temprano estaremos a merced de lluvias de diferente intensidad, incluso hay lugar para algunas tormentas aisladas. Como el aire frío todavía no habrá ingresado, la mínima seguirá en ascenso, esta vez largará desde los 21ºC, con cielo nublado e inestable y viento que rotará lentamente al sudoeste. Desde ya no es seguro que todos lleguen secos al trabajo o a las aulas. Atención que es un día donde potencialmente puede llover mucho, o por una lluvia débil pero sostenida hasta la noche o por pasajes de lluvia intermitente pero intensa. Se espera poco o nada de sol, con viento frío que surcará el estuario desde media mañana, lo que se traducirá en un repliegue térmico con la máxima que se recortará en 27ºC, en una tarde mayormente nublada e inestable que aún conservaría probabilidad de precipitaciones. Recién a la noche se recuperaría la estabilidad. Puede que los que vuelvan tarde lo hagan sin estar expuestos a lluvias, incluso hasta con cielo mayormente despejado.

Jueves: vuelven el sol y el calor

El jueves nos devolverá el cielo limpio en un amanecer con viento calmo y mínima de 19ºC. La vuelta de la acción solar dará por terminada la breve tregua térmica para devolvernos al escenario de calor veraniego, e incluso la superficie mojada hasta podría darnos una sensación térmica más alta. Ojalá tengamos suerte y contemos con algo de nubosidad, pero los algoritmos parecen pesimistas al respecto, y todo indica que se estaría armando un jueves con cielo despejado durante todo el día lo que le permitirá al termómetro escalar hasta una nueva tarde calurosa con el mercurio rebasando los 31ºC. Por suerte, la veleta rotará al atardecer para entregarnos viento moderado desde el este, lo que facilitará el descenso de temperatura al final del día. Hacia la noche se desplomará el barómetro y podríamos estar expuestos a precipitaciones débiles en la madrugada.

Viernes: vuelve la lluvia

El viernes volverá a exponernos a tormentas intermitentes de la mano del descenso de aire caliente muy inestable. El amanecer podría mostrar la primera tanda de lluvias sosteniéndose durante toda la mañana, con cielo mayormente cubierto y viento moderado a fuerte. Como las precipitaciones no estarán asociadas al ingreso de aire frío, el termómetro no descenderá sustancialmente, por lo que iremos rumbo a una tarde de calor aunque menos intenso que las anteriores, esta vez con máxima de 29ºC que conservará la probabilidad de lluvias y hasta tormentas aisladas. Sin ánimo de entusiasmar a los que tengan algo en la agenda nocturna, la noche parecería estar a salvo con aire frío ingresando y barriendo toda la nubosidad.

Borrador del fin de semana

El fin de semana comenzará con un sábado de excelentes condiciones meteorológicas, salvo para aquellos que esperaron por un día de calor para meterse a la pileta. Se prevé una jornada a pleno sol con viento frío soplando todo el día que reemplazará el aire templado y húmedo de nuestra columna por una masa fría y seca. Se estima una máxima de 26ºC. La jornada dominical no solo sostendría al viento frío, sino que lo intensificaría hasta mostrar ráfagas con la vuelta del cielo mayormente nublado y tres grados menos de máxima.

Eso es todo, amigos. Recuerden que a partir del viernes, con el inicio de diciembre, comienza el verano meteorológico. No hará falta aclararlo en un final de primavera que mostrará varias tardes con calor estival. Por suerte estaremos diferenciados de cualquier escenario de calor extremo que nos deje un ambiente sofocante, también tendremos mínimas que nos dejen dormir a pesar del calor vespertino y un par de entradas de aire frío como para mantener a raya al termómetro. A pesar de los primeros atisbos de calor intenso, no se espera ningún escenario de ola de calor, por lo menos en los primeros 12 días de diciembre. Ojalá logremos no estar expuestos a ningún escenario térmico extremo mientras los chicos sigan en las aulas.

¡Hasta la semana que viene!

