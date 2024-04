Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará el fin de semana del 12 de abril?

Escuchar

Jueves: otro amanecer pre invernal

El jueves promete un nuevo amanecer con matices invernales, en otra jornada con aire frío soplando hasta la noche aunque ya sin ráfagas. Se espera una mínima de 11ºC, dos menos en la zona suburbana, donde a las bufandas se le pueden sumar los gorros de lana o capuchas desplegadas. El viento moderado podría llevar la sensación térmica a valores más bajos, por lo que deberá abrigarse más de la cuenta antes de salir de casa. Será un amanecer invernal que todos van a ponderar, las bajas temperaturas matinales siguen siendo bienvenidas por la situación sanitaria. La mañana mostrará cielo cubierto y una ligera inestabilidad por lo que se puede esperar alguna llovizna o algún goteo aislado. La veleta rotará al este hacia la tarde lo cual podría dejarnos nubarrones bajos, con viento moderado y máxima de 19ºC. La noche aprovechará la frondosa nubosidad y el aire no tan frío que llegue desde el río para cerrar en 16ºC. No importa lo que marque el termómetro, si se encuentra en la calle expuesto al viento tendrá una percepción mucho más baja de la temperatura.

Viernes: se recupera la mínima

El viernes no ofrecerá un amanecer tan frío, la nubosidad baja cuidará la temperatura nocturna y nos dejará una mínima de 15ºC, con viento moderado desde el este y cielo mayormente nublado; de todas formas nuevamente habrá que abrigarse antes de salir de casa. Se espera un día con poco o nada de sol, bastante ventoso con máxima de 21ºC para continuar con la recuperación térmica. La tarde renovará la inestabilidad por lo que podría esperarse alguna lluvia aislada La noche tampoco estará a salvo: algunos modelos le dejan la puerta abierta a alguna precipitación aislada por una rotación de viento antes de la medianoch, por lo que deberán estar atentos a nuevas actualizaciones aquellos que quieran salir.

Se viene un domingo para quedarse en casa, se esperan lluvias y viento fuerte durante casi todo el día

Sábado: viento y nubarrones

El fin de semana parece no alentar a planificar actividad al aire libre. De todos modos no pierda las esperanzas si tiene algúna actividad programada para el sábado. La jornada se mostrará inestable, con cielo mayormente nublado durante todo el día y permanente amenaza de alguna llovizna o lluvia aislada. Se espera un amanecer con viento moderado a regular desde el este, muy nuboso, con la mínima apreciándose en 17ºC. Será una jornada de acotada amplitud térmica, donde el mercurio apenas se moverá llegando hasta los 20ºC como máximo esfuerzo. La franja más inestable será la noche, cuando se intensificará el viento y crecerán las posibilidades de lluvia. Aquellos que tengan algo en la agenda nocturna no solo deberán chaquear el pronóstico del día, casi que tendrán que mirar al cielo y decidir en el momento.

Domingo: lluvia y ráfagas

El domingo tendrá todas las de perder, y parece que estará para quedarse todo el día en casa. Se espera una jornada donde el viento fuerte y la lluvia nos acompañen desde temprano hasta la noche. Si bien no se esperan pasajes de precipitación fuerte, podemos tener lloviznas y lluvia débil de manera casi constante, alternando con algún chaparrón aislado. Seguirán las ráfagas desde el río soplando intensamente, incluso con el potencial de llegar a una velocidad cercana a los 60 km/h lo cual descartaría cualquier plan al aire libre. Será un día donde se sacudan las puertas y ventanas y, con los cables chiflando y los árboles zarandeándose por el viento, hasta pareciera ser buena idea no salir por una cuestión de seguridad. Se estima otro día de acotada amplitud térmica, con mínima de 18ºC y máxima de 21ºC.

Spoiler alert

El lunes dará una nueva función de viento y lluvias, conservando las ráfagas y pudiendo ofrecer algunas tormentas en la segunda mitad del día. El martes se perfila inestable aunque con una importante atenuación de las rachas de viento y con precipitaciones más aisladas. El sol y la calma atmosférica recién volverían para el miércoles.

Eso es todo, amigos. Si bien la temperatura bajó notablemente, el frío no llegó para quedarse y pronto el otoño retomará el mando de la estación. A pesar de que muchos sufrieron el brusco descenso del termómetro matinal, estos son estratégicos estos amaneceres pre invernales para mitigar la acción de los mosquitos, y lamentablemente el viernes y el sábado siguen presentando cierta incertidumbre atmosférica. No subestimen las alertas por viento, ya que las ráfagas del fin de semana, especialmente las del domingo, nos podrían complicar más de la cuenta.

¡Hasta la semana que viene!

