Calor en CABA: cómo estará el clima el fin de semana

Jueves: festejan los friolentos

Seguirá el descenso de aire templado y la frondosa nubosidad para dejarnos otra jornada fuera del frío intenso. La mínima continuará su lenta recuperación, esta vez iniciará la cuenta en 14ºC y dejará atrás la zona de amaneceres invernales, con viento calmo como para que se aprecie bien la remontada térmica. Habrá que ver cómo interactúan el aire quieto y la humedad alta. Podríamos llegar a tener una mañana con baja visibilidad, más que nada en zonas suburbanas donde la niebla podría ser espesa. Se espera otro día con cielo mayormente nublado, aunque algunos pasajes con menos nubosidad baja podrían dejarnos algún ratito con sol. Se espera una máxima de 20ºC para que el otoño vuelva por sus fueros en una tarde con mucha nubosidad, con viento leve o calmo. La noche tendrá una rotación de veleta para anunciar la llegada de aire desde el este, lo que nos dejaría una baja inestabilidad. Alguna llovizna o lluvia aislada sería parte de la previsión para el cierre de la jornada en una noche que se sumará a la oferta de temperaturas templadas que ofrecerán 15ºC, como para sacarle una manta a la cama.

Viernes: lejos del frío

Para mañana no se espera que cambien mucho las cosas. Se repite el menú de cielo mayormente nublado, el viento leve desde el este, la neblina matinal y la baja probabilidad de lluvia para todo el día. Seguirá subiendo el piso térmico para ofrecer 16ºC, toda una gentileza por tratarse de comienzos de junio. La tarde seguirá mostrando el cielo mayormente cubierto, con soplos de aire suave desde el este y una máxima de 20ºC para mantener desenchufado al caloventor. La noche conservaría una ligera inestabilidad, con una temperatura muy agradable de 15ºC para los que quieran salir.

El otoño vuelve a la ciudad y a partir de hoy comienza una hilera de varias tardes con más de 20ºC

Sábado: siguen los nubarrones

El sábado continuará con la senda de temperaturas agradables. Dará otro amanecer con niebla, viento leve del noroeste y una irreconocible mínima de 17ºC. A pesar de los cúmulos cargados de nubosidad, no hay previsión de lluvias hasta el momento. Se espera otro día sin sol que alentará a aquellos que quieran planificar actividad al aire libre con una nueva oferta de temperaturas de comienzos de otoño con el termómetro que trepará hasta 22ºC vespertinos. La noche, con 18ºC, será la sorpresa para todos los que quieran salir a disfrutar un día sin frío de punta a punta.

Domingo: probabilidad de tormentas aisladas

El domingo sería la jornada para evitar las actividades al aire libre. De todas formas, cabe aclarar que no todos los análisis arrojan lluvia, algunos algoritmos no auguran ni una gota, por lo que no hay que ser pesimista si hay un plan en agenda al aire libre. La franja más expuesta a precipitaciones será la tarde, cuando el viento empiece a mostrarse, llegando incluso a ráfagas frías por la entrada de un frente desde el sur. Si se quiere planear alguna actividad, deberá ser temprano. La segunda mitad del día queda expuesta a chaparrones, sin descartar algunas tormentas aisladas. Se espera una máxima de 22ºC para coronar un día que tiene su suerte echada al horario de ingreso de aire frío. Esperemos que las lluvias no se adelanten solapando la mañana y el mediodía: un escenario que tampoco se podría descartar.

Spoiler alert

La entrada de aire frío del domingo no nos dejará un descenso de temperatura significativo: la mínima se mantendrá en los dos dígitos por varios días y las máximas seguirán mostrando valores otoñales con 18ºC en promedio.

Eso es todo, amigos. Comienza el tramo de la semana que tanto estaban esperando los friolentos. Si bien las temperaturas venían en ascenso, a partir de hoy se apagan las estufas hasta la semana que viene. Recuerden que a la hora de elegir un día del fin de semana para salir un rato, será mejor el sábado que el domingo, porque la jornada dominical podría presentar chaparrones y lluvias intermitentes. A pesar de algunas intromisiones de aire frío y mañanas con baja temperatura, se mantiene el escenario de seguir a salvo de olas polares por 15 días más y varias tardes de la semana que viene podrían encontrar al mercurio nuevamente merodeando los 20ºC.

¡Hasta la semana que viene!

