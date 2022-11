Pronóstico del tiempo: ¿cómo viene la semana del 28 de noviembre al 5 de diciembre?

escuchar

Lunes: una tarde agobiante

Comienza una jornada signada por las altas temperaturas. De hecho, rige la alerta amarilla por calor extremo, así que prepárense para enfrentar un día agotador. Se espera un amanecer con cielo despejado, en el que el termómetro largará desde 23ºC, como para salir directamente en remera. El viento norte y el sol empujarán al mercurio hacia los 34ºC para moldear una tarde de pleno verano, aunque puede que sean muchos los que la sufran y pocos los que puedan disfrutarla. Es que s erá una jornada difícil para el que tenga que andar todo el día en la calle o para quien deba trabajar al aire libre expuesto al sol. Por suerte, rota la veleta al atardecer y así anunciará una brisa fresca desde el río que favorecerá el descenso de temperatura nocturno en un cierre con 25ºC que obliga a poner el ventilador al máximo.

Martes: último día de calor extremo

El termómetro avisa desde temprano que iremos rumbo a otra jornada de calor extremo, con una mínima de 23ºC. La diferencia puede estar en el arribo de nubosidad alta que nos haga un poco de media sombra, pero será otro día extenuante. Se pronostica otra tarde de calor fuerte en la que el termómetro volverá a superar los 34ºC. La noche aguarda por aire fresco desde el río, pero -de todas formas- los 28ºC nocturnos pueden ser tan incómodos como el calor vespertino.

Miércoles: llega el alivio

El miércoles será el día más esperado, el que traerá aire frío para devolvernos al calor primaveral. La veleta empezará a rotar lentamente al amanecer, con viento del este al mediodía y sudeste por la tarde, lo que nos evitaría transitar por otra jornada de temperaturas extremas. Se prevé el arribo de mucha nubosidad desde temprano, con una progresiva desmejora que nos llevará hasta una tarde inestable, con el termómetro más tranquilo sin tanto sol ni viento caliente, y una máxima de 27ºC: todo un alivio. Todavía hay divergencias con respecto a las consecuencias del topetazo de una masa de aire tan frío con nuestra columna tan templada. Algunas simulaciones dan lluvia desde las primeras horas de la tarde, mientras que otras centran toda la actividad hacia la noche o medianoche, y no descartan tormentas aisladas.

Jueves: probabilidad de lluvias todo el día

El jueves será un día a puro nubarrón, con permanente amenaza de chaparrones aislados, así que deje el paraguas a mano. Se espera un día con cielo cubierto y viento moderado desde el sur. El mercurio se tranquilizará y retomará el camino primaveral con 19ºC de mínima y 28ºC de máxima. La tarde se mostrará menos inestable, aunque igual seguiremos expuestos a algunas precipitaciones débiles o aisladas. La noche traerá el cese de precipitaciones con el retiro de las nubes bajas.

Viernes: la primavera retoma el mando

La circulación de aire frío nocturno nos dejará un amanecer muy agradable con 19ºC, cielo parcialmente nublado y viento débil desde el sur. Al mediodía, rotará la veleta para anunciar viento desde el este, lo que le permitirá al termómetro animarse a un poquito más sin el lastre del aire frío, por lo que se puede esperar una máxima de 30ºC. La noche se perfila estable, con 25ºC en un ambiente muy agradable para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

Se empieza a configurar un fin de semana sin lluvias con viento desde el noreste para ambas jornadas. El sábado estará más nuboso, con una máxima de 30ºC, mientras que el domingo estará más soleado, con máximas de 32ºC que invitarán a una tarde de pileta.

Eso es todo, amigos y amigas. Se viene una semana que tendrá un comienzo difícil, con dos días de calor extremo. Solo esperamos que las rotaciones de viento nocturnas nos traigan bastante aire fresco y que la brisa nos ayude a dormir. El alivio llegará el miércoles, así que todavía no cancele nada porque puede llover tarde y los más importante: los pronósticos a mediano plazo no muestran un nuevo embate de altas temperaturas. No subestime las tardes de hoy y mañana que pueden llegar a ser sofocantes. Después, la primavera retoma el mando por varios días. El verano puede esperar.

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli