Gran Hermano: un famoso músico empezó a seguir en redes a “La Tora” y ella mostró su emoción: “Me vuelvo loca”

Lucila “La Tora” Villar se convirtió, sin duda, en una de las concursantes más polémicas de esta edición de Gran Hermano (Telefe). Así, la oriunda de Berazategui fue eliminada del reality show, tras la gala de expulsión de la semana pasada y en medio de numerosas campañas en las redes sociales para dictaminar su salida de la casa más famosa del país. Desde los platós de televisión, la exconcursante se mostró emocionada tras anunciar que un reconocido músico argentino la siguió en las redes sociales: “Me vuelvo loca”.

Se trató de Chano Charpentier, el exlíder de la banda musical Tan Biónica. Así lo reveló Vicky Braier en Cortá por Lozano, cuando Villar asistió al plató del programa para una entrevista. “¿Te gusta?”, le consultó la comunicadora a la exconcursante del reality. “Me encanta. Soy muy fanática de Chano desde siempre”, expresó La Tora con un entusiasmo visible.

Lucila "La Tora" Villar fue la última eliminada de Gran Hermano, el último domingo Bernardino Avila

Y agregó´: “Cuando mi amiga me avisó que me había empezado a seguir, dije: ‘Me muero, me vuelvo loca’”. Aunque Villar aseguró que, por el momento, el único intercambio que realizó con el músico fue el de seguirse en Instagram y que no hubo ningún mensaje ni charla entre ellos. La Tora abandonó la casa el domingo pasado, con el 65,38% de los votos a favor de su expulsión.

