Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de enero, la temperatura rondará entre 12 y 26;

El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 21 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 21 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 11 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:37 y se pone a las 21:15.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

