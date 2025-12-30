LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 31 de diciembre, la temperatura rondará entre 11 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 31 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 31 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 31 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:15 y se pone a las 21:21.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Los CEO de 2025: los nombramientos más relevantes del mercado
    1

    Los CEO de 2025: los nombramientos más relevantes del mercado

  2. Qué es el sarpullido por calor y cómo es el tratamiento
    2

    Qué es el sarpullido por calor y cómo es el tratamiento

  3. La Justicia ante la ciénaga del fútbol
    3

    La Justicia ante la ciénaga del fútbol

  4. El Gobierno dio el primer paso para conseguir los dólares para el vencimiento de enero
    4

    El Gobierno entregó bonos al BCRA que amplían el menú de garantías para un préstamo con bancos

Cargando banners ...