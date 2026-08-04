Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 5 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 11; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 5 de agosto el cielo estará cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:31 y se pone a las 18:45.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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