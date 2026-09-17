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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 18 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 18 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 19:03.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con humo y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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