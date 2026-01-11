LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 12 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 27;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 12 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 12 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:43 y se pone a las 20:16.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

