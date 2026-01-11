LA NACION

Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 12 de enero, la temperatura rondará entre 21 y 35;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 12 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 12 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 29 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:02 y se pone a las 20:22.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.

A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
