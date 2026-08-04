Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 5 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 21; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 5 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:19 y se pone a las 19:00.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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