Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 5 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:19 y se pone a las 19:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.