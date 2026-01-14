Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de enero, la temperatura rondará entre 7 y 12;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 15 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:42 y se pone a las 21:50.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan
- 2
El balance de la primera quincena: las tres tendencias que marcan un verano atípico en Pinamar y Cariló
- 3
One Point Slam: un profesor de tenis eliminó a Jannik Sinner y ganó 670.000 dólares
- 4
La Justicia al rojo vivo en Santa Cruz: el presidente de la Corte ordenó frenar el aumento salarial dispuesto por los jueces kirchneristas