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Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 6 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 6 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 6 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 6 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:51 y se pone a las 20:50.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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