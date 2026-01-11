LA NACION

Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 12 de enero, la temperatura rondará entre 8 y 11;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 12 de enero.
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 12 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 12 de enero el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 05:16 y se pone a las 22:06.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Carlos Melconian aseguró que el Gobierno no derrotó a la inflación
    1

    Carlos Melconian aseguró que el Gobierno no derrotó a la inflación

  2. Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania hay miles de personas sin luz ni agua”
    2

    Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania están a -20 grados y hay miles de personas sin luz ni agua”

  3. La última foto familiar de Mauricio Macri con Juliana Awada antes de confirmar su separación
    3

    La última foto familiar de Mauricio Macri con Juliana Awada antes de confirmar su separación

  4. El hallazgo de cinco cabezas humanas colgadas en una playa turística con un mensaje narco horroriza a Ecuador
    4

    Cinco cabezas humanas colgadas en una playa turística horrorizan a Ecuador en medio de la escalada narco

Cargando banners ...